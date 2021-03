León: David Caro Levy busca proyección internacional de la mano de Amazon y Disney

León, Guanajuato.- Quien diría que siete años después, David Caro Levy pasaría de estudiar en la Casa de la Cultura Diego Rivera de León, en Guanajuato, a estar en los sets de cine en España.

El joven guanajuatense es considerado una de las apuestas más prometedoras de la actuación, y lo muestra en su participación en la serie de Amazon: “La Templanza” que se graba entre México y España.

Además, tiene propuestas para grabar algunas películas en México, y recién terminó un proyecto con Disney que también verá la luz este año.

En entrevista vía telefónica con AM, el joven de 23 años, platicó sobre este proyecto, y lo orgulloso que se siente de demostrar que los sueños se pueden cumplir.

La serie española “La Templanza’, adaptación de la novela de María Dueñas, llega a la plataforma de Amazon Prime el próximo 26 de marzo. Foto: Cortesía.

Justo pensaba en eso, que hace siete años estaba estudiando en la Casa de la Cultura Diego Rivera (Rafael Novoa), y ahora estoy grabando en España, para mí fue un sueño hecho realidad, y ojalá se abran más puertas para jóvenes actores, mientras tanto, estoy orgulloso de mi tierra y representarla”, dijo vía telefónica.

David personificará a Nicolás Larrea, un joven rebelde, de posición acomodada, hijo de Mario Larrea, el protagonista.

La serie está basada en la novela de María Dueñas, y se ubica en el siglo XIX.

Es un drama de cómo construir un imperio y perderlo todo, es un viaje por la historia, sobre todo en comunidades mineras, por España, pasando por salones elegantes londinenses, hasta llegar a Cuba de la trata de esclavos.

El actor nacido en León, Guanajuato contó que recién terminó un proyecto con Disney que también verá la luz este año. Foto: Cortesía.

David Caro viaja a la Ciudad de México a audición

Para este proyecto, hice un casting en Ciudad de México, mi agencia me dijo que era para generar un stock o grupo de actores para proyectos futuros, así que vinieron las directoras de casting de ‘Casa de Papel’, Eva Leira y Yolanda Serrano”.

“Sin yo saber para qué era, me llamaron a los cinco meses, me dijeron que me quedaba en la serie y en dos semanas me iba a España; hasta pensé que era broma, pero me tramitaron mi visa de trabajo, y me llevaron para hacer este proyecto”, dijo emocionado.

David pidió un tiempo para viajar a los lugares donde su personaje había tocado, para tener una idea clara de la atmósfera que había pasado, para tener una idea clara de la atmósfera que había pasado.

Me regresé a finales de diciembre, un día antes de Navidad, ellos terminaron a finales de enero y justo tocó un poquito antes de la pandemia”.

Sobre el boom de las series españolas y cómo esto abonará a su carrera, el actor comentó:

Le están apostando muchísimo (a la producción), las están viendo mucho, es casi un Hollywood, porque le ponen mucho empeño a la fotografía, con actores muy buenos y así uno aprende muchísimo, uno se divierte y piensa que lo que está haciendo vale mucho la pena”, recalcó el guanajuatense.

David Caro Levy se enfrentó al reto del lenguaje

El reto para el joven actor fue el lenguaje, y llegar a las expectativas que se propuso con el personaje, finalmente, todo resultó un éxito.

Poder estudiar esas palabras te deja un crecimiento grande como actor, un lenguaje mucho más rico y extenso, y a la hora de actuar eso te ayuda a tener una gama de posibilidades mayor”, recalcó.

David Caro, quien ha participado en telenovelas como “La reina soy yo” y “Un poquito tuyo”, en uno de sus viajes a San Miguel de Allende. Foto: Instagram.

Espero que cuando salga le vaya muy bien, ya se ha hablado de una segunda temporada, aún no se sabe que va a pasar, porque toda la serie está grabada conforme al libro, pero puede haber más temporadas”, adelantó.

Sobre sus planes, David adelantó que está por salir una serie de Disney, además de algunos proyectos de película que grabará en 2021.

MDHT

SOBRE DAVID CARO LEVY

A los 13 años de edad, David estudió en la Casa de la Cultura Diego Rivera.

Estudió un curso con Alonso Echánove en León.

A los 15 años, viajó a la Ciudad de México para estudiar en Casa Azul con Patricia Reyes Spindola.

A los 18 años, estudió en el CEA la carrera de actuación.

A sus 23 años ha realizado las siguientes películas: “108 costuras”, “Pequeñas Zorras”. En televisión: “Hasta que te conocí”, “Como dice el dicho”, “Yago”, “Atrapada”, “La reina soy yo”, “Un poquito tuyo”, entre otros.