Amazon lleva a Comi-Con una probada de The Lord of the Rings: The Rings of Power

EUA.- The Lord of the Rings: The Rings of Power llegará a Comic-Con International: San Diego este julio.

Los creadores y las estrellas de esta anticipada nueva serie subirán al escenario del Hall H por primera vez, invitando a los fans de esta amada franquicia a experimentar la Tierra Media como nunca antes lo han hecho.

Comic Con estarán Lord of The Rings. Foto: Especial.

El panel de The Lord of the Rings: The Rings of Power presentará al equipo internacional de actores que da vida al nuevo y legendario grupo de personajes de la Segunda Edad de J.R.R. Tolkien.

The Lord of the Rings: The Rings of Power es liderada por los showrunners y productores ejecutivos J.D. Payne & Patrick McKay y es protagonizada por un célebre elenco encabezado por Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman y Sara Zwangobani.

El drama de múltiples temporadas se estrenará en una multitud de idiomas en más de 240 países y territorios alrededor del mundo el viernes 2 de septiembre exclusivamente en Prime Video, con nuevos episodios disponibles semanalmente.