Amber Heard admite haber golpeado a Johnny Depp; se filtran audios

Estados Unidos.- Tras la polémica separación entre la actriz Amber Heard y su exesposo, el también actor Johnny Depp, se ha revelado que ella fue quien lo maltrató en varias ocasiones durante su relación.

Varios medios de espectáculos dieron a conocer audios en los que se escucha a la pareja discutiendo. En algunos de ellos, Heard admite haber golpeado en distintas ocasiones a Johnny Depp e incluso llega a burlarse de él.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y ayúdanos a llegar a los 100 mil

En uno de los audios, por ejemplo, admite haberle arrojado "ollas y sártenes" a Depp cuando discutían.

Más adelante, Depp comenta que le mandó un mensaje de texto a alguien llamado Travis después de que Amber "se volviera físicamente violenta" con él. A lo que Heard responde en tono burlón, haciendo mofa de que Depp haya llamado a alguien "para que viniera a rescatarlo".

En esa misma conversación, Heard admite haber mentido cuando Depp le pidió que le contara a Travis lo que había sucedido, para después golpear a su entonces esposo en el rostro.

Da clic en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos

No te golpee, sólo te di una bofetada", le reclama la actriz a Johnny Depp.

En varias ocasiones, Amber Heard trata de minimizar la agresión, argumentando que no fueron golpes fuertes.

'Cariño, tengo miedo de morir': Depp

En esa misma discusión, Johnny Depp admite que se fue de la casa es noche por "tenía miedo de morir" debido a las agresiones que sufría por parte de su exesposa.

Me fui anoche (...) porque no podía soportar más abuso físico. Si lo hubiera hecho, habría sido jodidamente malo. Y cariño, ya te lo dije, tengo miedo de morir. Somos una maldita escena del crimen en estos momentos", se escucha decir a Depp.

Al final de la conversación, Heard promete que "hará lo posible por mejorar", pero no asegura que dejara el maltrato físico.

No puedo prometerte que no voy a reaccionar físicamente en otra oportunidad. Dios, a veces me enojo tanto que pierdo la razón", se oye decir a la actriz.

La pareja se separó en 2016 y en su momento Heard acusó a Johnny Depp de haberla maltratado físicamente durante su matrimonio, por lo que incluso había interpuesto una orden de alejamiento en su contra.

Sin embargo, en 2019 Johnny Depp exigió una compensación de 50 millones de dólares a su exesposa, asegurando que él había sido la verdadera víctima de maltrato durante su matrimonio.

"Me golpeaba, me daba puñetazos y patadas. Me lanzaba con frecuencia objetos contra mi cuerpo y mi cabeza, como botellas pesadas, latas de gaseosas, velas encendidas, controles remotos de televisores y disolventes de pintura. [En una ocasión] se volvió loca y comenzó a tirar botellas". Asimismo, reveló que eso sucedió cuando él le pidió firmar un acuerdo nupcial después de haberse casado, en 2015: "Tuve que someterme a tres cirugías para reconstruir mi dedo. Temí perder el dedo, el brazo y la vida", añadía el actor por entonces.

Tras revelarse los audios de una conversación que, revela Daily Mail, duró aproximadamente una hora, en redes sociales se viralizó el hashtag #JusticeForJohnnyDepp (Justicia para Johnny Depp), exigiendo reinvidicar la reputación del actor tras las acusaciones de su exesposa.