Ciudad de México.- Amber Heard, la actriz de “Aquaman” y ex esposa de Johnny Depp, sorprendió con la noticia de que se convirtió en madre, y hasta publicó una foto con su hija.

Los fans se preguntan: ¿en qué momento? La respuesta es que Amber Heard ya es mamá con ayuda de un vientre de alquiler, de acuerdo a información del sitio Page Six.

La modelo de 35 años dio la bienvenida en abril a su pequeña hija, Oonagh Paige, gracias al apoyo de una madre subrogada, ya que se informó que la famosa nunca podría tener un bebé propio, según algunos de sus allegados.

La pequeña fue llamada así en honor a su difunta abuela, Paige Heard, quien murió en mayo del 2020 a los 63 años.

Amber Heard compartió este bello momento entre madre e hija en redes sociales./ FOTO: Instagram

Oonagh es absolutamente hermosa, y Amber está enamorada. Ella siempre supo que quería ser mamá, y este es su mayor deseo hecho realidad. Está muy agradecida con la maravillosa mujer que la ayudó a traer a Oonagh a su vida", dijo una fuente cercana.

Lo más importante para Amber es que está abierta sobre el nacimiento de Oonagh. Hay tantas mujeres que sienten que no pueden hablar sobre su fertilidad y que están preocupadas y avergonzadas, que Amber desea que se sientan apoyadas y se den cuenta de que hay varias formas de tener un bebé, incluso si se tienen problemas de fertilidad", agregó.

Jason Momoa y Amber Heard en una escena de la película "Aquaman", que ya prepara su secuela./ FOTO: Google

¿Quién es la novia de Amber Heard?

Luego de su mediático divorcio de Johnny Depp, la actriz de “Zack Snyder's Justice League” mantiene actualmente una relación con Bianca Butti, quien es directora de fotografía.

Amber y Bianca llevan saliendo juntas desde enero del año pasado, aunque su decisión de convertirse en mamá fue un asunto totalmente personal y por el cual se siente orgullosa.

Bianca Butti y Amber Heard han sido captadas disfrutando su relación./ FOTO: Google

Gana juicio contra Johnny Depp

La vida de Amber Heard ha tenido varios altibajos desde el año pasado, tras la muerte de su madre y debido a su enfrentamiento legal contra Johnny Depp, el cual él perdió en julio del año pasado por un fallo del Tribunal Superior de Londres en el juicio que duró tres semanas.

Aunque Heard no fue ni la parte acusadora ni demandada, ella prestó declaración contra la ex estrella de la saga “Piratas del Caribe”, quien finalmente perdió su caso de difamación contra el periódico The Sun por un artículo que lo etiquetó como golpeador de esposas.

El juez determinó que Depp, de 57 años, había agredido a Heard en una docena de ocasiones y que la había puesto a temer por su vida en tres ocasiones, ante lo cual el actor pidió al Tribunal de Apelación que le diera permiso para impugnar el fallo y así obtener un nuevo juicio, aunque la petición fue rechazada.

Al terminar el juicio contra The Sun, la famosa indicó que sólo quería seguir adelante con su vida tras obtener una orden de restricción contra su ex marido en 2016 y finalizar su divorcio, y que lo que menos quería era regresar a la corte a enfrentarlo.

Ha sido increíblemente doloroso revivir la ruptura de mi relación, que mis motivos y mi verdad sean cuestionados, y que los detalles más traumáticos e íntimos de mi vida con Johnny fueran compartidos en la corte y transmitidos al mundo entero. Mantengo mi testimonio y ahora pongo mi fe en la justicia británica", comentó.

La ex pareja se enfrentará en un tribunal de Estados Unidos en abril del próximo año ya que Depp demandó a Heard por un artículo de opinión del Washington Post de 2018 en el que ella afirmó ser víctima de abuso doméstico, aunque no mencionó al famoso por su nombre.

(Con información de Agencia Reforma)

Amber Heard y Jhonny Depp celebraron su boda en 2015 y 15 meses después se separaron./ FOTO: Google