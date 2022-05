Amber Heard revela todo lo que luchó para seguir en 'Aquaman 2' tras el escándalo

Estados Unidos.- Durante el juicio que están llevando los actores Johnny Depp y Amber Heard, esta última señaló que en debido a todo lo que se ha dicho acerca de ella, su participación en la secuela de "Aquaman" fue reducida.

Como era de esperar Amber culpó a su expareja quien arriba del estrado ha realizado acusaciones sobre violencia doméstica, las cual calificó como “un gran engaño”.

Luego de su testimonio, la famosa actriz abordó el tema de su reputación y carrera, las cuales, a su parecer, “recibieron un golpe” debido a los ataques del intérprete de “Jack Sparrow” en su contra.

Amber planteó que su participación como “Mera” en la segunda parte de la película "Aquaman", se redujo significativamente debido a que toda prensa le hizo una mala imagen, por lo que al día de hoy pesa un concepto erróneo sobre ella. Hay que señalar que la película saldrá en cines en marzo de 2023.

La actriz aseguró que se redujo significativamente su papel debido a toda la mala imagen que la prensa le hizo. Foto: Especial.

La famosa también expresó que antes de que los abogados del actor llamaran a sus afirmaciones de abuso “engaños”, ella había podido “volver a encarrilar” su vida. Asimismo reveló que ya tenía un contrato de tres películas para interpretar el personaje de “Mera”, el cual inició con la película “La liga de la justicia” que salió en 2017, y también explicó que se acordó que su salario se iría incrementando con cada película.

De acuerdo con contratos que le presentaron al juez en la corte, Amber Heard recibió como pago por adelantado por "Aquaman" un millón de dólares, y recibiría dos millones por la secuela, las dos con posibles bonificaciones de acuerdo al éxito que pudiera tener la cinta en las taquillas.

Pero luego de que los comentarios de “engaño” llegaron a los titulares, “la comunicación se detuvo” entre ella y Warner Bros sobre la cinta de "Aquaman 2". Al final su papel en esta entrega quedó a nada, es decir “muy reducido”, manifestó ella.

Amber dijo que la comunicación se detuvo entre ella y Warner Bros sobre la cinta de 'Aquaman 2'. Foto: Especial.

“Luché muy duro para permanecer en la película. No querían incluirme en la película. Me dieron un guión y luego me dieron nuevas versiones del guión que habían quitado escenas que tenían acción, que mostraban a mi personaje y a otro personaje, sin revelar ningún spoiler, dos personajes peleando entre sí, y básicamente tomaron un montón de mi papel. Me acaban de quitar un montón”, explicó la actriz en el estrado.

Aunado a lo anterior, hay que recordar que hay está circulando, y cada vez con más fuerza, una petición en Internet que hacen los fans de Marvel y del personaje, para que eliminen a Heard de esta nueva entrega; petición ya superó los 4.2 millones de firmas.

