Amenazan a Christian Nodal con revelar pruebas de haber golpeado a Belinda

Ciudad de México.- Una vez más Belinda y Christian Nodal se encuentran en medio de tremenda polémica, luego de que el cantante decidiera hacer públicas las conversaciones que tuvo con su exprotemida en la que demuestra que le pedía dinero para ella y su familia.

Por su parte, se dice que la mamá de la también actriz, Belinda Schüll, fue quien detonó la pelea familiar al aplaudir un comentario en el que un fan de su hija llama “naco” a Nodal, además trascendió que la señora es la supuesta administradora de una cuenta de Instagram llamada “La Camaleona”, en la cual se comparten detalles de de la vida de estos personajes, además de estar informando de los escándalos del intérprete de “Adiós amor”.

Se dice que al parecer fue la abuelita de Christian Nodal, Elena Silvia Jiménez, fue quien desató la ira de Doña Belinda tras llamarlas “pu**s” y “finas vividoras”, que en breve destapará las pruebas de que Nodal ejercía violencia física y psicológica en contra de su hija.

Se dice que Belinda Schüll es la administradora de una cuenta llamada “La Camaleona”. Foto: Especial.

En la sección “Pájaros en el alambre” del matutino Sale el Sol, el periodista de espectáculos Alex Kaffie reveló que la mencionada cuenta se encuentra alistando los videos para compartirlos y detonar otra bomba mediática, pues los clips buscan demostrar la verdad sobre el trato de la pareja.

“Dicen que hay una cuenta que abrió la mamá, con la que se ha comunicado con mucha gente de prensa... Esta misma cuenta, dice y asegura que hay pruebas de que Nodal maltrataba físicamente a Belinda y que ya están por esparcir esas pruebas y videos", compartió Kaffie.

De acuerdo a información de la cuenta, destapa que Christian Nodal no dejaba trabajar a la cantante, debido a que era muy celoso y no quería que conviviera con hombres; también se dice que le exigía que declinara proyectos en los que estuvieran involucrados sus exnovios: "Beli ya no era feliz con él por el maltrato verbal al que era sometida", revela una de las historias en la sospechosa cuenta.

Esta no sería la primera vez que se comenta que Christian agredía a la modelo y empresaria, ya que hace unos meses de habló de esta situación, como cuando los “Nodeli” celebraron el cumpleaños del cantante y un clip se hizo viral, en el que se puede ver cómo el intérprete de regional mexicano le da un apretón en el brazo a Beli para que se callara.

Trascendió que fue la mamá de Belinda quien le pidió que terminara con Nodal. Foto: Especial.

La cuenta en Instagram asegura que la tenía muy controlada, por lo que presuntamente fue la madre de la actriz de “Bienvenidos al Edén” quien le habría pedido que terminara su relación con él.

“Al final de la relación se empezó a mostrar al verdadero Nodal, demostró que es un tipo machista, en varias ocasiones esto lo vio la mamá de Belinda y le dijo 'hija tú no te mereces esto' y le hizo ver que es una niña muy bonita, una hija de familia, una mujer exitosa, una chava trabajadora, una chava con propuestas, incluso ella misma le hizo ver que estaba abandonando su carrera por estar para arriba y para abajo con Nodal", dio a conocer Marco Antonio Silva en su canal.

