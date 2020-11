Amenazan a Litzy por comparar a Belinda con Campuzano

Ciudad de México.- Hace unos días, la cantante Litzy reaccionó en redes sociales a una fotografía en donde se le comparaba a Belinda con Carmen Campuzano, cosa que a la intérprete de ‘Egoísta’ no le agradó.

Mediante una entrevista para el programa ‘Pinky Promise’ con su compañera en el grupo Jeans, Karla Díaz, la cantante rompió el silencio y reveló que tras comentar la imágen, Belinda la bloqueó de todas sus redes sociales.

Después de que se supiera la razón por la que Belinda bloqueó a la cantante, Litzy denunció que fanáticos la amenazaron de muerte.

Bueno hasta Belinda me bloqueó, la señora, o sea hace como 200 años que pasó eso pero no la puedo ver en redes, que me gusta mucho cómo se viste por cierto, no lo puedo ver porque me tiene bloqueada… Al otro día, amenazas de muerte de los Belifans, de 'tú, ¿quién eres?', 'Nadie te conoce', '¿de dónde saliste', ya saben, porque millennials, yo no los bloquee, ni les contesté, me reí, pero sí me impactó porque en mis redes, llenas de menciones de amenazas de muerte”, comentó.