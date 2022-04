México.- Natanel Cano y Ovidio Crespo, más conocido como Ovi, se declararon la ‘guerra’ y ahora el reggaetonero amenazó al cantante de corridos tumbados de publicar un video que prueba que tiene novio, por lo que le pide que ya salga del clóset y diga que es gay.

Ovi y Natanael Cano han colaborado juntos en la música./ Foto: Especial

Este enfrentamiento comenzó cuando Natanael le aplicó a Ovi la misma que Residente a J Balvin, y en una canción le ‘tiró’ con todo, pero no contó con que Ovi se enteraría y ahora amenazó a Natanael con destapar su romance con otro hombre.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Ovi le dijo a Natanael: “Si tienes algún problema de inferioridad o salir del clóset, sal”.

El enojo de Ovi fue tal, que después subió otra historia en la que aseguró que tiene un video en el que Natanael aparece haciendo “cochinadas” con su novio, aunque esa publicación fue borrada de Instagram, pero algunos fans alcanzaron a hacer captura de pantalla.

“Tengo el video tuyo y de tu novio cuando hacían sus cochinadas en mi penthouse cuando vivías agregado pa’ que sigas (diciendo que) yo no creo en ti”, aseguró Ovi en la historia de Instagram que eliminó.

La historia de Instagram de Ovi que eliminó./ Foto: Especial

Natanael no se quedó calmado ante la amenaza de Ovi y fue su turno para tirarle exhibiendo un video de una pelea donde ‘casi lo matan’.

Luego Ovi volvió a su Instagram para preguntarle a Natanael si está actuando por pura envidia, y por qué habla de un video donde casi pierde la vida, que eso es algo muy grave.

“¿Qué pasa compa?… Hace un tiempo viniste por lo mismo mencionándome en contra mía, no sé si envidias, no sé qué cosa y después vienes pidiendo perdón, disculpas y uno te perdona porque uno no vive con rencor en su corazón (...) pero hoy vuelves a mencionarme, no sé por qué, porque yo ni siquiera pienso en ti, me vuelves a mencionar por una parte de un video mío donde a mí casi me matan, con eso no se juega, pero yo no voy a caer en tu juego, yo no me voy a poner a tu altura”, dijo Ovi en un video.

Ovi colaboró con Kimberly Loaiza en la canción "Después de las 12"./ Foto: Especial

El cantante de “Después de las 12” agregó que intentó arreglar su bronca con Natanael pero no le responde las llamadas.

“Nata, ¿cuánto pagaste pa’ que me mat*ran? ¿Cómo tú tienes ese video si eso fue en Miami?. Hasta ahí llega tu envidia bro, mandas a la gente a hacerme daño porque tú no tienes el valor ni pa’ contestar el teléfono ahora mismo pa’ resolver como hombres”, arremetió.

Finalmente, Natanael, quien fue parte del Festival Ceremonia en la Ciudad de México, le respondió a Ovi a través de su Twitter, recordando una acusación de violencia doméstica en su contra.

“¿Qué tanto ladra el Ovi? ¿Ya se le olvidó que por acusaciones de viol*ncia doméstica, Nodal lo borró de su rola?”.

El tuit de Natanael Cano sobre Ovi./ Foto: Captura

Y es que Ovi, de origen cubano, fue arrestado en Miami el pasado 13 de marzo tras ser denunciado por violencia doméstica por parte de su novia y mamá de su hijo, Ada Urquijo, quien dijo que el cantante la golpeó en la cara.

De acuerdo con el reporte policial, al artista le colocaron un grillete para que no se acercara a su pareja.

Aunque él lo negó todo, la mujer tenía los golpes en la cara y al final, pagó una fianza de mil 500 dólares para salir de prisión.

Antes de toda esta ‘guerra’ de declaraciones, Natanael cano y Ovi, junto a Adrien Favela, colaboraron en la canción “Yo ya lo enrolé”, que fue un éxito en varios países de América Latina, especialmente en México.