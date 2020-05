Amigos, se me fue mi hermano: Devastada, Carmen Campuzano da noticia

México.- Inconsolable, la actriz y modelo mexicana Carmen Campuzano dio a conocer a través de las redes sociales el lamentable fallecimiento de su hermano Jorge Campuzano.

Sin detalles de la causa del deceso, la también DJ, de 49 años, externó que este momento es muy doloroso para ella, pues no concibe que su hermano ya no está.

Cuánto me duele tu partida, te amo profundamente hermano, que Dios te guarde con él, que ilumine tu camino, bendito seas por siempre mi Jorgito. Amigos se me fue mi hermano”, escribió la ex esposa de Mario Carballido.

Las muestras de cariño y condolencias no esperaron por parte de sus miles de fans, quienes le señalan que la abrazan a distancia y están con ella.

Aunque hubo quien le hizo la observación de que al lado del post de su hermano no se ve bien el exceso de hashtag que la modelo coloca para promocionar su trabajo, incluso pone su número de teléfono para contrataciones.

Carmen lo siento mucho y me imagino que era tu gemelo. Lo que no se ve creo yo bien es que uses tanto hashtag para promocionarte al final de tu post… Me parece insensible a una noticia tan triste.. En fin un abrazo”, le escribió una fan.