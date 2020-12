Amo a mi abuela: Paula Levy aclara que Talina Fernández no la corrió de su casa

México.- Paula Levy, nieta de Talina Fernández, volvió a hacer un live en Instagram para aclarar la situación con su abuela, Talina Fernández, pues desató polémica tras haber dicho que la había corrido de su casa.

Pero la hija de la fallecida Mariana Levy lo aclaró todo y dijo que la decisión de irse fue de ella.

Fue un acuerdo mutuo… yo tomé la decisión final. Por la paz y la tranquilidad mental de las dos (lo ideal) era que yo me fuera a vivir a otro lado”.

La joven de 18 años, aseguró que siempre tuvo claro que su abuela no tenía por qué haberse hecho cargo de ella.

Ya tendría que estar disfrutando de su vejez completamente. Sí, le agradezco. Fueron seis o siete meses que se hizo completamente responsable de mí, me puso casa, comida, agua calientita, me apapachó, me compró ropa y se rifó en lo que se tenía que rifar” dijo la también hija de José María Fernández ‘El Pirru’.