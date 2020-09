‘Amor, eso fuiste’: Paulina Goto está de luto, su padre fallece a los 57 años

México.- La bella actriz de Televisa, Paulina Goto, dio a conocer en las redes sociales que su papá, Eduardo Gómez Gerling, murió a los 57 años de edad, al parecer, la causa fue un paro cardíaco.

La actriz dedicó un emotivo mensaje a su padre, así como una serie de fotografías en las que aparecen juntos.

La luz y la fuerza están dentro de ti, no hay nada en el mundo que no puedas lograr, hay que abrir el corazón porque el amor siempre perdona a un corazón que se equivoca, porque el amor te da la fuerza cuando tienes las alas rotas, porque el amor es la esperanza, porque el amor es lo que importa, el amor siempre te salva de un corazón que ya no canta”.