Guerrero.- Horas antes de dar un show en Taxco, Guerrero, Ana Bárbara tuvo que cancelar todo debido a que dio positivo a COVID y con tristeza envió un mensaje a sus fans para disculparse por dejarlos ‘plantados’, además reveló que sería Fede Figueroa quien entraría al quite en el Teatro del Pueblo.

La cantante potosina compartió a través de sus historias de Instagram que comenzó a sentirse mal, por lo que se realizó una prueba y se confirmó que estaba contagiada.

“Mis pedazos de mi alma, de aquí de Taxco, Guerrero, miren aquí estoy en este lugar mágico hermoso a donde venía a traerles música, alegría que es lo que mejor sé hacer”, explicó Ana Bárbara mientras mostraba la vista desde su habitación de hotel.

En la mañana me empecé a sentir un poquito mal y pues resulta que me hice la prueba y salí positiva a COVID, lo cual me pone triste, pero finalmente dentro de los males me siento no tan mal”, detalló la cantante.

Hace poco más de dos semanas Ana Bárbara acudió a los Premios de la Radio. Foto: Instagram

La intérprete de “Bandido”, “Me asusta, pero me gusta”, entre otros temas, dijo que pese a no sentirse tan mal, decidieron no dar el show “como un acto de responsabilidad”.

Les quería decir que los quiero mucho pero también que si el universo, Dios y todos los seres de luz me permiten curarme voy a dar este show más adelante, les mando un beso y lo siento mucho en mi corazón”, expresó.

En otro mensaje, horas más tarde, agradeció a todos sus fans que habían acudido a donde daría su presentación, en especial a los que habían tenido que viajar para estar la noche de este sábado en Taxco.

“Quiero agradecer con todo mi corazón a toda la gente que estaba esperando para el show y a todos lo que viajaron para estar en el concierto, gracias y lo siento mucho, va llegar el momento en el que vuelva a estar con ustedes, se los juro”.

La famosa también compartió en las imágenes que para recuperar fuerzas estaba comiendo un caldito de pollo.

También cancela con sus ‘paisanos’

Después también envió un mensaje a sus paisanos, pues este domingo se presentaría en Río Verde, San Luis Potosí, pero debido a su contagio de COVID no iba a poder cumplirles.

“Este mensaje es básicamente para mi gente de Río Verde, mis coterráneos, mis paisanos, porque el dia de mañana me presentaba allá y tenía mucha ilusión, pero por temas de salud no podré hacerlo”, explicó en el breve video.

Los amo mucho y les prometo reponer la fecha porque esta bandida antes muerta que incumplida”, finalizó.

