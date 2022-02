Ana Claudia Talancón impacta al hablar del regreso a la actuación de Juan Pablo Medina

Ciudad de México.- Después de un rato de ausencia, Ana Claudia Talancón apareció en la alfombra roja de la cinta “¡Qué despadre!”, en la que comparte créditos con Mauricio Ochmann y Fiona Palomo.

Durante su encuentro con los representantes de los medios de comunicación, la actriz reveló que su colega Juan Pablo Medina podría regresar a la actuación más pronto de lo que todos se imaginan.

Al ser cuestionada por la cámara del matutino Hoy, Ana Claudia contó la manera en cómo le ha brindado su apoyo tras sufrir una trombosis, la que le ocasionó perder una de sus extremidades.

Sí, con todo mi corazón lo apoyo, le he mandado toda mi buena vibra, y toda mi energía para que esté bien, él sabe que tiene un lugar enorme en el corazón, en nuestro corazón”, comentó.

Si bien la artista no proporcionó muchos detalles sobre el estado actual de su amigo, si lanzó una gran revelación que causó revuelo en las redes sociales: el regreso de Juan Pablo Medina al mundo cinematográfico; y será con el largometraje llamado “Soy tu fan”, la cual grabó antes del accidente de que vivió en 2021.

Pero, “La Talancón” tampoco quiso destapar la fecha en que la película llegaría a las salas de cine mexicanas, sólo destacó que ese proyecto le fascinará a los fans: “Pues ya lo verán en la película… creo que les va a fascinar, es lo único que les puedo decir”.

Por último, la protagonista de películas como “Arráncame la vida”, “Como caído del cielo” y “El crimen del padre Amaro”, compartió que si bien ya se encuentra comprometida, tanto ella como su pareja no tienen prisa en llegar al altar, por lo que ambos esperan a que la pandemia por Covid-19 logre bajar un poco más.

No tenemos fecha específica todavía, porque quiero esperar un poquito a estar tranquila, que lo pueda disfrutar, que nos podamos ir de luna de miel, que se pueda disfrutar, que no sea algo acarreado. Cuando quieres estar con alguien, si Dios quiere para toda la vida, no hay prisa”, expresó.