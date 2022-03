Ana Serradilla a la espera para conducir el previo a la entrega del Oscar 2022

Ciudad de México.- A tan sólo unas horas de que de inicio la edición 94 de los premios Oscar 2022, todos los reflectores ya están puestos sobre el Dolby Theatre en Los Ángeles, donde una lluvia de celebridades de Hollywood se congregará en la máxima entrega de galardones a la industria cinematográfica. Por lo que Ana Serradilla formará parte de la transmisión especial.

El canal favorito para disfrutar de la ceremonia es TNT y TNT Series, con los comentarios de Ileana Rodríguez y Rafa Sarmiento, quienes darán amplia cobertura al evento.

Se sabe que la transmisión especial que realizará el equipo de TNT, dará inicio a las 16:30 horas con el pre-show con Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky, quienes estarán en la alfombra roja para entrevistar a las estrellas que desfilarán a la entrada del famoso recinto, mientras que en el estudio estará Gerudito, Heisel Mora, Anaís Castro y Ana Serradilla com parte del equipo de comentaristas, quienes compartirán con la audiencia datos e información relevantes.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Por su parte, Ana Serradilla compartió todos los detalles durante una entrevista para Quién

“Les vamos a dar información de cómo va la alfombra roja, de los looks, de los nominados, de qué películas están nominadas y qué actores para que se vayan preparando y estén listos para disfrutar de la ceremonia porque va a estar muy interesante, nosotros les vamos a dar toda la información y vamos a tocar anécdotas y cosas divertidas”, platicó.

La actriz mexicana se encuentra muy entusiasmada por poder participar en esta transmisión especial:

La ceremonia del Oscar 2022 se podrá ver por TNT y TNT Series. Foto: Especial.

“Para mí es una delicia estar ahí informada y tener que ver todas las películas posibles y las más que pueda porque hay unas que de plano no hay manera, pero trato de ver la mayoría porque de eso se trata, de disfrutar de la ceremonia habiendo visto la mayoría de los proyectos o de las actuaciones que están nominadas para que sea más divertido”, agregó.

Serradilla se encuentra muy positiva con la presencia de talento mexicano y latino en la máxima gala de reconocimiento a la industria cinematográfica, por lo que envió la mejor de las vibras a Guillermo del Toro y a Eugenio Derbez.

“Habrá talento mexicano y latinoamericano. A ver qué tal le va a Guillermo del Toro y veamos qué sucede. Ojalá que muy bien, para mí es uno de mis consentidos. Obviamente la competencia está durísima y yo creo que nos puede dar una sorpresita CODA y también tendríamos nuestra partecita mexicana porque Eugenio (Derbez) participa ahí, puede darnos la sorpresa, no sabemos”, expresó.

Durante la plática con Quien la actriz de cine y televisión compartió de sus predicciones en las nominaciones más importantes de la gala y para ella las cintas que podrían estar más cerca de obtener la codiciada estatuilla en la categoría de “Mejor Película” son “King Richard” y “Don't look up”.

Ana Serradilla habló de su experiencia en esta transmisión y reveló sus favoritos para ganar un Oscar. Foto: Especial.

“Entre mis favoritas está ‘King Richard’ y ‘Don't look up’, esta última me parece que es un guión original extraordinario que habla del momento que estamos viviendo y a quien le moleste es porque tiene tanto que ver con nuestra realidad que por eso nos pica.

Está reñido, no me gustaría casarme hoy con una porque sé que el mismo día voy a estar cambiando, para ‘Mejor Película’ digo esas y luego no están. CODA nos puede dar una sorpresa con todo y que es un remake”, compartió.

Ana Serradilla dijo estar muy segura de que Jessica Chastain se llevará el Oscar como “Mejor actriz” por su actuación en “The Eyes of Tammy Faye”, mientras que en la categoría de “Mejor Actor”, su opinión se divide entre Will Smith por su trabajo en “King Richard” y Javier Bardem, quien está nominado por encarnar al actor y músico cubano Desi Arnaz en “Being the Ricardos”.

ebecerril@am.com.mx