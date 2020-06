Ana de la Reguera denuncia a Horacio Villalobos por comentarios misóginos y denigrantes

Ciudad de México.- La actriz mexicana Ana de la Reguera, decidió denunciar a el conductor mexicano Horacio Villalobos por misoginia.

Tras los recientes señalamientos que hizo Amandititita de Horacio Villalobos, el actor sigue en medio de la polémica, pues este fin de semana la actriz Ana de la Reguera mostró una serie de comentarios donde el presentador de televisión la criticó sobre su apariencia.

Mediante sus redes sociales, la actriz agradeció primero que Amandititita alzara la voz y después afirmó que ella ha sido víctima de Villalobos.

La mexicana aseguró que el problema es de fondo porque al permitirse que en la televisión abierta se hable sobre la apariencia de una mujer "promueve y normaliza la misoginia y el maltrato verbal hacia nosotras".

Así mismo, Ana de la Reguera mostró una serie de ejemplos en la que Horacio Villalobos habló de ella.

Después de terminar la emisión de ‘Venga la Alegría’, Villlalobos respondió a la polémica con Ana de la Reguera, asegurando que no era violencia contra la mujer y solo una crítica.

No es violencia contra la mujer ni mucho menos, fue únicamente una crítica a una serie que ella subió a la redes donde medio hablaba de su vida privada y no. Y yo dije que se veía mayor porque no la iluminaban bien, que ya se veía no tan juvenil como se veía antes, todos envejecemos, y dije había una escena donde se masturbaba que me pareció patética, pero eso no es violencia contra la mujer ni mucho menos, estoy criticando un trabajo, una serie", aseguró el conductor.