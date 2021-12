México.- Galilea Montijo, Ninel Conde y Alicia Machado son algunas de las famosas que la escritora Anabel Hernández menciona en su libro "Emma y las otras señoras del narco" como mujeres que se han relacionado con narcotraficantes, sin embargo, reveló que tiene más nombres, pero no los incluyó en este texto pues aún está corroborando la información.

Anabel Hernández causó polémica con su libro, en el que asegura que por ejemplo, a Ninel Conde le pagaban por pasar tiempo con ‘cabezas’ del narco, y que Galilea Montijo tuvo una relación con Arturo Beltrán Levya; ambas han rechazado tales aseveraciones, sin embargo, la autora insistió en que la información que ofrece es verídica.

Pero tal parece que la información no se detiene ahí, pues Anabel Hernández acudió a la edición 35 de la Feria Internacional de Libro (FIL) en Guadalajara donde soltó ‘la bomba’ que sabe de más mujeres de la farándula que están relacionadas con el mundo de los narcotraficantes, pero que no lo incluyó en “Emma y las otras señoras del narco” pues aún tiene que corroborar datos.

Durante su presentación en FIL la escritora señaló que sí los dará a conocer, pero será hasta que esté completamente segura de lo que le han expresado testigos presenciales en los que ha basado su investigación.

Tengo una lista muy amplia de muchas mujeres que forman parte del mundo de los espectáculos, sus nombres no están aquí porque no he terminado esa parte de la investigación. Mi responsabilidad me obliga a revelar esos nombres cuando se haya terminado la investigación".