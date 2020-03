Anahí de Cárdenas a la critica por subir fotos de su lucha contra el cáncer

Perú.- Anahí de Cárdenas, una actriz y cantante peruana, que lleva desde el 2019 la lucha contra el cáncer, respondió a una usuaria que le comentaba "deja tanto show" en sus fotos, las cuales mostraban el tratamiento continúo que lleva para atender la enfermedad.

Desde el año 2019, la actriz ha mostrado desde su cuenta de instagram fotos de su proceso para vencer el cáncer que la ha venido atacando, muchos usuarios que son sus seguidores la motivan, sin embargo, un usuario que dice no ser su admirador le pidió, mediante un comentario que parara de subir fotos co n aparatos o con cara de cansada.

El usuario, que posteriormente borró el comentario, le indicaba que no era necesario publicar esas fotos relacionadas con su enfermedad y le preguntaba que por qué no pensaba en toda esa gente que no tiene la posibilidad de realizar un tratamiento.

Así mismo, le comentó que era desagradable y cansado ver sus publicaciones, aseguró que no le seguía, sin embargo, su círculo de amigos lo hacía y es por eso que le aparecían sus publicaciones.

Responde Anahí ante comentario negativo

Más tarde, Anahí respondió al comentario de la usuaria mediante una historia de instagram, asegurando que habla de su enfermedad porque esta intentando crear conciencia sobre la prevención y desestigmatizar el cáncer.

Yo hablo de 'mi enfermedad' porque para mí es una forma de terapia. Hablo de mi enfermedad porque estoy intentando concientizar sobre la prevención. Hablo de mí enfermedad porque quiero desestigmatizar el cáncer. Hablo de mi enfermedad poque es importante para mí. Si no te gusta princesa, ya sabes lo que puedes hacer. Un abrazo y que estés siempre bien", publicó la cantante.



