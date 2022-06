México.- Anahí mostró la fortaleza y seguridad que posee al presentar a su cirujano plástico a través de redes sociales y aceptar que fue él quien le hizo su “nueva nariz”, la cual la tiene más que contenta.

La ex RBD dejó claro al mismo tiempo que las críticas se le resbalan, pues no tiene problema al hablar de la cirugía estética a la que se sometió para estrenar perfil facial.

La actriz y cantante de 39 años compartió que visitó a Raúl López Infante, su cirujano plástico, encargado de la operación.

En el post en el que posan sonrientes, Anahí le agradeció por su intervención.

Sé que no se habla de esto y es siempre un misterio cuando alguien se hace algo, pero en esta vida a mí ya no me asustan las críticas. Amo mi nariz”, escribió Anahí al lado de la foto junto al doctor Raúl López Infante.