Anahí revela que se contagió de Covid-19 en el reencuentro de RBD

Tabasco.- Luego de haber luchado contra el coronavirus Covid-19 por una semana, Anahí reveló que se contagió en el evento de reencuentro de RBD y que fue ella quien enfermó a su esposo.

El pasado 6 de enero, la actriz y cantante reveló que su esposo Manuel Velasco dio positivo a Covid-19, aunque no reveló si ella también estaba contagiada.

Anahí señaló que ella y sus dos hijos estaban tomando las medidas sanitarias para combatir el virus.

Finalmente, este miércoles, la exprotagonista de varias telenovelas juveniles de Televisa dio detalles sobre cómo comenzó el contagio en su familia y cómo fue para ellos vivir la enfermedad que ha cobrado miles de vidas en todo el mundo.

Anahí confesó que fue ella la primera en enfermarse, detalló que se contagió en el concierto de reencuentro de RBD el pasado 28 de diciembre, en el cual también participaron Maite Perroni, Christopher Uckerman y Christian Chávez.

Efectivamente me contagie en el concierto. En el tributo a RBD. Después de no salir de mi casa casi un año, el único día que salí me contagié. Una persona muy cercana llegó con contagio sin saberlo y me contagió (sólo a mí)”, dijo a través de Instagram.