Anahí revela que su problema de anorexia se detonó por Televisa

Ciudad de México.- La cantante y actriz mexicana, Anahí, reveló que su problema de anorexia se detonó por un comentario en Televisa.

Mediante una entrevista con Daniel Habif, Anahí reveló cómo comenzaron sus problemas alimenticios, así como pensamientos suicidas.

La cantante aseguró que todo inició cuando ella apenas tenía 13 años de edad y recibió un cruel comentario por parte de un productor de Televisa, el cual no decidió nombrar.

Esto no lo he contado, una vez en Televisa, un productor, que claro que no te voy a decir quién es, iba a ser el productor de 'A mil por hora', que después fue Pedro Damián. Llega conmigo como a los 13 años y me dice: 'Oye Anahí, tú quieres ser la protagonista de esta novela, pero la protagonista tiene que estar flaquita, no gordita'", comentó la actriz.