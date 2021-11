Analía Franchín asegura que recibe señales de Freddie Mercury: ‘No tienen ni idea’

Argentina.- En un día como hoy, pero de 1991, Freddy Mercury falleció a causa de SIDA, y su partida dejó devastados a millones de seguidores alrededor del mundo además de una gran ausencia en la escena musical, pues su talento fue como un garbanzo de a libra para aquella época.

Hoy se cumplen 30 años de que el cantante, compositor y guitarrista trascendió a otra vida, y en este aniversario luctuoso la presentadora argentina, Analía Franchín, sacó a la luz una entrevista y reveló que mantiene una conexión con el artista británico.

Tuve muchas sesiones de terapia por Freddy y siento, aunque sé que va a sonar a delirio, que somos almas gemelas. No hay día que no piense en él y fue tremendo cuando fui a las dos casas de él”, comenzó.

La conversación con Juan Etchegoyen para Mitre Live se realizó a través de una videollamada, en la que la panelista de “Flor de equipo” se explayó hablando acerca del líder del extinto grupo Queen.

Además, la también actriz de Buenos Aires, reveló que tiene una conexión especial con el ex músico británico de origen parsi e indio.

Una sola vez pude soñar con él, él ya estaba enfermo y yo lo cuidaba con un amor...Y después me pasa algo muy loco: lugar donde entró, lugar que suena una canción de él. Y obviamente mi perro, que se llama Freddy. No tienen ni idea el nivel de obsesión. Lo miro y lo miro. Es tan lindo, tan especial, tan carismático...”.

Durante la entrevista, se puede ver a Analía Franchín la manera en que se expresa de Freddy Mercury, pareciera que lo trató toda su vida, y destacó:

Me encanta que sea una persona....con todo lo que pasó él, jugándosela, toda esa lucha interna porque sus padres no se enteraran que él era gay, pero al mismo tiempo lo vivía en su intimidad con un desenfreno total, te lo digo porque ya me leí todos los libros de Freddy. Entonces me gusta su superación”.