Andrea Escalona estalla y pide que no la comparen 'Como la hija de'

CDMX.- Ser hijo de una figura pública, cuyo peso marcó la vida de muchas personas suele ser una pesadilla para quienes se sienten señalados y hasta comparados con sus padres.

Es el caso de Andrea Escalona, quien molesta, pidió que dejen de calificarla como ‘la hija de’...y que con ello minimicen el esfuerzo que hace por ganarse un lugar en la televisión.

Esto sucedió durante el concurso de baile en el Programa Hoy.

Fue Andrea Legarreta quien salió a apaciguar las aguas, y le aconsejó que se enorgulleciera de sus raíces.

Fue en el último día de show, previo a la eliminatoria de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, que Escalona expresó su molestia y cansancio por ser relacionada con su fallecida madre, Magda Rodríguez, quien fuera productora del matutino que conduce, y con su tía Andrea Rodríguez, actual productora de ‘Hoy’; pues considera que ese tipo de dicho demeritan su esfuerzo y el trabajo que realiza alegremente desde que amanece hasta que anochece.

Yo me estoy partiendo hasta las 10 de la noche y a mi no me regalan nada, y la verdad ya estoy un poquito cansada de que digan ‘Es la hija de’, ‘Es la sobrina de’, porque no, soy una chava que se levanta a las 5 de la mañana, feliz con una sonrisa y lo da todo”, comentó..