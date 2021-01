Andrea Legarreta, Arath de la Torre y Martha Figueroa piden disculpas a Nath Campos

Ciudad de México.- Andrea Legarreta, Arath de la Torre y Martha Figueroa le pidieron una disculpa públicamente a la youtuber Nath Campos, por sus comentarios durante la transmisión del programa matutino ‘Hoy’.

El pasado lunes, los conductores hablaron de la situación por la que está pasando Nath, quien había acuado de abuso sexual al youtuber Rix, sin embargo, resaltaron que la joven había “tomado hasta ahogarse”.

Tras las fuertes críticas que recibieron los conductores, este martes, Andrea Legarreta, Arath de la Torre y Martha Figueroa se disculparon y admitieron su error.

Andrea Legarreta se disculpó mediante sus redes sociales y también durante la transmisión de ‘Hoy’, y resaltó que ella siempre se ha posicionado en contra de la violencia hacia las mujeres.

Estoy a favor de los derechos de las mujeres, no apoyo la violencia de cualquier tipo. Ayer compartí una disculpa pública. Siento de corazón no haberme expresado bien. Una vez más, no llevaba esa intención”, comentó Andrea.

Posteriormente, Martha reconoció que se equivocó al haber mencionado que la youtuber se había “ahogado en alcohol” y compartió la declaración de Legarreta ante la violencia.

Yo comparto mucho de lo que ha dicho Andrea, no es momento de justificarme porque me equivoqué, no supe expresar, no supe encontrara las palabras correctas para intentar dar el mensaje que personalmente creía en ello, Por eso Nath te quiero ofrecer una sincera disculpa, como se lo dije ayer a tu madre”, aseguró Martha.