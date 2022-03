México.- Durante un encuentro con los medios de comunicación, Alejandra Guzmán fue cuestionada si le gustaría que Erik Rubín tuviera una actuación especial en su gira con Paulina Rubio, a lo que la roquera dijo que no sabía si 'su mujer', Andrea Legarreta, lo iba a dejar.

Alejandra Guzmán y Paulina Rubio comenzarán una gira en conjunto titulada Perrísimas en abril próximo, serie de presentaciones que ha causado controversia debido a que ambas tuvieron una rivalidad de años debido a que anduvieron con Erik Rubín al mismo tiempo.

Alejandra Guzmán y Paulina Rubio comenzarán el 15 de abril una gira juntas titulada Perrísimas, y la roquera quiere que Erik Rubín cante con ellas. Foto: Instagram

La rivalidad fue tanta que Alejandra y Paulina lanzaron canciones (Hey güera y Mío respectivamente) dedicadas una a la otra en el que mostraban su pleito por un hombre.

Es por eso que sería un momento especial si Rubín apareciera en alguno de los conciertos del tour Perrísimas. "Sí le dije, 'oye Erik, ven'", expresó la cantante.

Y al preguntarle si lo invitaría, respondió: "Yo sí, no sé si su mujer lo deje... ahí está el problema, pero la verdad es que yo adoro a Andrea y quiero mucho a Erik. Yo lo he respetado y lo admiro como artista, y ¡claro!, siempre en el rocanrol todo se vale”.

Andrea Legarreta contestó que su esposo Erik Rubín no tiene por qué pedirle permiso de nada. Foto: Instagram

Estas declaraciones llegaron hasta Andrea Legarreta, quien le respondió de manera contundente a 'La Guzmán'.

A mí no me tiene que pedir permiso de nada", aseguró la conductora del programa Hoy.

Durante la transmisión del programa Hoy mostraron el video del momento en el que Alejandra Guzmán se refiere al permiso que Legarreta le tiene que dar a Erik Rubín de aparecer con ella y Paulina Rubio en su gira.

“Me da mucha risa que digan que si le daría permiso... con las dos (Guzmán y Rubio) yo compartí trabajo, vida, entrevistas, estuve hasta en la boda de mi Ale que la amo, la admiro, me parece espectacular… al final sí creo que sería muy atractivo”.

Andrea Legarreta confirmó que ya habían invitado a Erik Rubín a la gira Perrísimas, pero que por cuestiones de trabajo, el ex Timbiriche no pudo empatar los conciertos, aunque no descartó que en algún momento se pueda dar.