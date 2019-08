Andrea Legarreta celebra el orgasmo femenino en atrevido bikini rojo

CDMX.- La conductora y actriz Andrea Legarreta ahora sí arrasó en las redes sociales con una candente fotografía en la que luce un traje de baño rojo que deja ver la perfecta silueta que posee a sus 48 años y con el que festejó el 'Día Internacional del orgasmo femenino'.

La actriz, quien antes aclaró que posaba en traje de baño sin importarle su edad y menos el qué dirán, compartió la provocativa imagen con sus 3.6 millones de seguidores, quienes no tardaron en comentarle lo bien que se ve.

No me importa el que dirán... Sí... Siempre quiero ver a las mujeres felices, plenas, respetadas, deseadas y amadas como merecen... No... No estoy de acuerdo con que la sociedad intente cortarnos las alas y nos limite”, escribió la también actriz de doblaje.