Andrea Legarreta confiesa la razón por la que estaba a punto de separarse de Erik Rubín

Ciudad de México.- La conductora mexicana, Andrea Legarreta, confesó que estaba a punto de separarse de su esposo, el cantante Erik Rubín.

Mediante una entrevista con Yordi Rosado, la conductora abrió su corazón y contó los momentos más difíciles durante su carrera.

El primer hecho que más le marcó fue la pérdida de un bebé a los pocos meses de gestación, así mismo, otro momento que tuvo que enfrentar fue una posible separación de su pareja Erik Rubín, con quien ya lleva más de 20 años de casados.

Legarreta detalló que su noviazgo no fue tan fácil, ya que la mamá de Andrea consideraba a Erik como un joven que se la vivía en la fiesta, y, a pesar de esto, la pareja contrajo nupcias en abril del año 2000, después, pasaron por circunstancias difíciles debido a sus carreras.

Detalló que estuvo a punto de separarse de él, sin embargo, el amor ha sido más fuerte y sus hijos los motivan a seguir adelante.

A veces ya no te volteas ni a ver, a veces es el cansancio, son etapas muy distintas, cuando llegan los hijos, ahorita estoy en una etapa donde lo veo (a Erick) y digo: 'qué bueno está'. Estuvimos a punto (de darse un tiempo), y de pronto no sé qué es, yo termino por pensar que es el amor. De pronto dices: ‘¿Será la costumbre, la comodidad, el ahorrarte irte a otra casa, cómo te vas a dividir?’ yo me preguntaba en ese momento qué es porque de plano no pudimos llegar a eso, cosa que está muy bien porque al final del camino, el día de hoy, sí seguimos siendo prioridad en nuestras vidas, y sí, no me imagino estar sin él", agregó.