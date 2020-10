Andrea Legarreta confiesa que le encantaría entrevistar a Pati Chapoy

Ciudad de México.- La conductora de 'Hoy', Andrea Legarreta, aseguró que no le gustan los vetos, además de que no tiene ninguna rivalidad con nadie.

Mediante una entrevista para el canal de YouTube de Mauricio Barrientos ‘El Diablito’, Legarreta aseguró que le encantaría entrevistar a la conductora de Ventaneando, Pati Chapoy.

Al parecer, que sean de dos televisoras diferentes no es de gran relevancia para ella, pues la conductora mexicana comentó que le gustaría relacionarse con Chapoy, quien ha sido parte de Tv Azteca desde hace más de 27 años, sin embargo, hay algo que se lo impide y son las restricciones de Televisa.

No me gustan los vetos, a mí me encantaría tener sentada un día a Pati Chapoy y platicar con ella”, comentó Andrea.