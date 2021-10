VIDEO. Andrea Legarreta explica en qué acabó su pleito con Anette Cuburu

Ciudad de México.- Hace algunos meses Anette Cuburu revivió un mal entendio que tuvo con Andrea Legarreta cuando compartieron pantalla en el programa Hoy, y recordó que no se pudo formalizar una amistad, pues dio a entender que Legarreta inventó un rumor en su contra.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, ahora tocó el turno a Andrea Legarreta para responder a la controversia y dar su versión y aseguró que todo fue un rumor que al parecer comenzó una persona que intentó romper la relación entre ellas.

Incluso, Andrea Legarreta aseguró que no sabía que su relación fuera nula, pues, si bien no es una amistad, cuando se veían había un trato cordial, aún cuando Anette tuvo que dejar Televisa.

Anette confirmó a través de sus redes sociales que culpaba a Andrea de haber inventado un rumor, por lo que decidió confrontarla. Y ella recuerda:

Buscando solucionar, la titular del matutino de Televisa buscó aclarar que ella sería incapaz de difamar a otra persona, mucho menos para perjudicarla:

Me sorprendió mucho la forma en la que me respondió, lo que me deseaba y le dije: ‘Estás enojada con la persona incorrecta, estás muy equivocada, no soy así'. Y te voy a decir otra cosa: Gente que ha estado años conmigo en Hoy, en Televisa, me han confesado no sabes qué cantidad de cosas. Aunque yo me pelee contigo, jamás lo voy a utilizar para hacerte daño, y más si no me afecta o me beneficia. No podría utilizar la confianza de alguien para hacerle daño”, señaló.