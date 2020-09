Andrea Legarreta le confiesa a Alan Tacher dónde se contagió de Covid-19

México.- Este lunes 31 de agosto, el programa ‘Hoy’ de Televisa, a través de la voz de Galilea Montijo, dio a conocer que la guapa Andrea Legarreta dio positivo a la prueba del Covid-19, pero fue el conductor Alan Tacher quien contó dónde contrajo el virus su gran amiga, quien se lo confesó.

Y es que la guapa Andrea Legarreta, de 49 años de edad, contrajo el virus, por lo que se ausentaría de la emisión matutina para concentrarse en su recuperación. Al igual que ella, su esposo e hijas, Erik Rubín, Mía y Nina Rubín Legarreta, también dieron positivo a la prueba.

Pero esta mañana, en ‘Despierta América’, programa de Univisión, el conductor Alan Tacher, quien es muy amigo de Legarreta, contó que tuvo una llamada telefónica con su amiga y le reveló todos los detalles de su contagio.

Yo ayer hablé con Andrea, ella estuvo al pendiente de mí y de mi familia cuando estuvimos enfermos, durante nuestro proceso, y me mandaba mensajes de cariño, de comprensión, de amor y me dijo que está tranquila, que se siente muy bien”, aseguró.

Como especularon internautas en las redes sociales, Andrea Legarreta comenzó a sentirse mal días después de que acudió al cine en familia, en apoyo a la economía de los cines.

El conductor mexicano volvió a recalcar que su gran amiga se encuentra bien pese al contagio.

Alan Tacher también contó que al enterarse del contagio de Legarreta, los conductores invitados, Arturo Carmona y Maribel Guardia ‘corrieron’ a realizarse la prueba para descartar un posible contagio.

La guapa Maribel Guardia confesó ante la prensa que está preocupada, pues después de convivir con Legarreta, ya se 'comió' a besos a su pequeño nieto y ahora resta esperar el resultado de la prueba.

De las más cuidadosas, no sabes cómo se cuida… ahorita pasé a hacerme el examen del coronavirus con un hisopo, me los entregan en tres días, es el más completo… esta enfermedad da pavor, no sabes cómo te puede afectar ni cómo va reaccionar tu sistema inmunológico”, dijo la mamá de Julián Figueroa.

Y para agradecer los buenos deseos y oraciones por su pronta recuperación y la de su familia, la conductora de Televisa, Andrea Legarreta compartió un post en sus redes sociales en el que explicó que ella fue muy responsable en cuanto a acatar las medidas sanitarias, pero aún así no se salvó de contagiarse de Covid-19.

Contó que posiblemente en alguna de las salidas que tuvo se topó de frente con alguien que tal vez era asintomático.

Para que me contagiara seguramente andaba por ahí alguien que no sabía que lo tenía y me contagié. No se trata de encontrar culpables y más si te manejas responsablemente”, escribió.