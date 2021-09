Andrea Legarreta pone en su lugar a Shanik Berman en vivo

Ciudad de México.- Los reality shows han sido un elemento fuerte en los programas matutinos de la televisión mexicana, tal es el caso de “Las estrellas bailan en Hoy” cuyo segmento da de qué hablar casi a diario por los momentos chuscos o peleas que tienen entre los participantes y/o con los jueces.

En estos días se está llevando a cabo un casting en vivo para la siguiente temporada, y fue a raíz de la participación de Shanik Berman, que Andrea Legarreta perdió la poca paciencia que la caracteriza y se fue con todo sobre la periodista de espectáculos.

La confrontación se dio después de que Shanik presentó su pieza de baile, un mambo coreografiado con la canción ¿Qué le pasa a Lupita? Al momento de la crítica de los jueces, el experto Luis Roberto comentó acerca del show, y fue el detonante de la controversia.

Soltó el llanto tras escuchar que no había sido la mejor ejecución y no salió como lo planearon. Foto: YouTube.

Shanik hermosa, obviamente considerando tu posición, tu postura en esta circunstancia de la edad, porque estás preciosa, estás divina y a tu edad de la tercera edad, verdaderamente lo haces espectacular, te mueves divino, tienes un cuerpazo hermoso”, comenzó con halagos el coreógrafo.

La periodista le robó la palabra para aclararle al juez que no era de la tercera edad, además expresó su molestia porque la regañaron “horrible” momentos antes de salir a realizar su baile. Pero soltó el llanto tras escuchar a su pareja de baile aceptar que no había sido la mejor ejecución y no salió como lo planearon.

Estamos admirados con el trabajo que estás haciendo, te ves espectacular, te lo quiero informar, hermosa. Porque realmente lo que haces es admirable, eres grandiosa para toda la gente que está viendo en su casa es sorprendente, así que ánimo [...] yo creo que pesa lo que estás haciendo, eres increíble”, fueron las palabras de Luis Roberto para animarla y que parara de llorar.

Pero el coreógrafo fue nuevamente interrumpido, ahora por Andrea Legarreta, quien le insistió en que tampoco le dijera mentiras a Berman. Mientras tanto la también locutora

continuaba con su llanto. Y ahora, tocó turno a Legarreta de evaluar la presentación:

En primera, mi güera, yo te quiero mucho. Pero alguien a quien quiero si le digo sus cosas con mucho amor y tú no te mereces andar haciendo este numerito. Eres una mujer madura, tienes nietas y no les puedes dar el ejemplo de que por cualquier cosita te tiras al suelo”.

La esposa de Erick Rubín le remarcó que ese tipo de actitudes le resultaban infantiles:

Eres mucho más fuerte que eso y también por respeto a Nano (su compañero de baile), que te ha llevado, te ha cargado y ha tolerado también ciertas cosas porque mi güera es un encanto, pero también es una niña berrinchuda”, le aconsejó.

En su retroalimentación, también le señaló a Shanik que estuvo muy distraída mientras bailaba y se enfocó más en cómo la veían los jueces en vez de enfocarse en su coreografía.

