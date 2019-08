Andrea Legarreta llama despreciable a Alfredo Adame y demanda a revista

México.- La conductora de Televisa, Andrea Legarreta, ya procedió legalmente contra la revista TV Notas, que fue la que difundió los audios en los que el actor Alfredo Adame la acusa de serle infiel a su esposo Erik Rubín, pero además la responsabiliza de su salida del programa “Hoy”.

En una llamada telefónica con el periodista Ciro Gómez Leyva para su programa Radio Fórmula, Legarreta aclaró que procederá legalmente contra el actor, quien la ha agredido por años, pues no puede permitir pasar por alto este tipo de violencia hacia la mujer.

Ya tengo demandada a la revista y esto es hacer el caldo gordo, se irán sumando cosas”, le respondió a Gómez Leyva.

Después de las agresiones en su contra, el medio artístico y su público reaccionaron y le mostraron su apoyo total a la también actriz de 48 años de edad.

He tratado de sacar lo positivo de esta situación tan vergonzosa y tan injusta, soy mujer que siempre he motivado a las otras, además las aconsejo a través de consejos. Les digo que no se dejen, que no se queden calladas, que denuncien”, le respondió Andrea a Ciro.

Andrea Legarreta procederá legalmente contra Alfredo Adame por difamarla y meterse en su vida privada. Ella cuenta con el total apoyo de su esposo Erik Rubín. Foto: Especial.

Y sobre su reacción al enterarse de esta publicación que daña su reputación, la también actriz contó que para ella fue un golpe muy fuerte verse en la portada de una revista donde la etiquetan como una pu...a.

El insulto me parece inadmisible, me da mucha pena ver a estas alturas que a través del machismo y la difamación a las mujeres que tenemos un puesto en cualquier área, la gente lo defina como un: ¿con quién se estará acostando?”.

La esposa de Erik Rubín agregó que este tipo de violencia hacia la mujer pone en duda su capacidad para desarrollarse en cualquier área laboral y en lo que a ella respecta, no se quedará callada.

He dejado pasar muchas, muchísimas, desde que tengo ocho años de edad he pasado por muchas cosas, calumnias... no es un juego... ya basta... por qué un ser tan despreciable, misógino, mitómano, puede pasar por la vida no solo mía, sino por encima de muchísimas personas”, preguntó.

Andrea Legarreta, uno de los rostros más bellos de México, aseguró que ella no tiene nada de qué avergonzarse. Foto: Facebook.

Le responderá a Adame de manera legal

Y sobre su actuar contra Alfredo Adame por las calumnias que dijo en su contra, Andrea Legarreta aseguró que no se quedará así, le dará batalla legal.

Por qué me voy a quedar callada, no me voy a quedar callada, porque es darle el ejemplo a mis hijas, a gente que me quiere y que de pronto para mi es un halago, pero a veces hasta me toman de ejemplo para sus propias hijas, no puedo quedarme callada”, dejó claro.

Visiblemente molesta, Andrea Legarreta señaló que “las autoridades no pueden quitarnos el derecho a denunciar, a exigir que no se haga más algo que además es ilegal”.