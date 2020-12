Andrea Legarreta muestra toda su belleza en traje de baño desde la playa

México.- La guapa conductora de ‘Hoy’, Andrea Legarreta, volvió a demostrar que a los 49 años de edad se puede lucir como de 20, se mostró en traje de baño desde la playa, en redes sociales.

La guapa Andrea Legarreta, una de las conductoras más populares y queridas de México acostumbra publicitar marcas de ropa y accesorios de diseñadores mexicanos en sus redes, en apoyo en estos tiempos difíciles a causa de la pandemia del Covid-19.

Y esta ocasión se lució en traje de baño, el cual acompañó de un bonito sombrero que resaltó su gran belleza, los cuales recomendó adquirir.

En la primera imagen, Andrea Legarreta luce un traje de baño floreado, el cual acompañó de un pareo a juego. Se le ve de perfil en una terraza y de fondo el mar y un hermoso atardecer, el cual ella llama ‘la hora dorada’.

En la segunda imagen, la esposa de Erik Rubín posa de frente y su sonrisa es iluminada por el atardecer, con la que encantó a sus más de 4.9 millones de seguidores.

Cuando no te lo esperas. Ese, es el momento perfecto. Sonríe. sonríe mucho aunque a veces no encuentres razones para sonreír. ¡Buen día hermosuras! ¡Dios me los bendiga!”, escribió al lado de la postal desde la playa.