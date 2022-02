Andrea Legarreta reacciona a su posible salida del programa ‘Hoy’, luego de 20 años

México.- Andrea Legarreta reaccionó a la fusión de Televisa y Univisión, lo que propiciaría su salida del matutino “Hoy”, luego de permanecer en él, por más de 20 años.

Andrea, de 50 años, confesó que está tranquila, pues confía y se mantiene firme en la conducción del programa “Hoy”.

La realidad, en el caso de nosotros como ‘Hoy’, no creo que haya un gran cambio en los integrantes”, explicó Andrea Legarreta.

Y sobre el rumor casi permanente de la salida de la tapatía, Galilea Montijo, asegura que por el momento no tiene planeado despedirse del programa.

Al preguntarle si le gustaría encabezar la conducción de un programa hispano en Estados Unidos, Legarreta respondió que más que eso, le gustaría volver a la actuación.

Al menos en este momento digo que no. Lo que me gustaría es que el programa ‘Hoy’ lo vean en diferentes partes de Latinoamérica, porque nos lo piden en las redes. Pero lo que sí me gustaría en un momento, es hacer telenovela”, contó la conductora.