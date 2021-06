‘Me andan chamaqueando’ así respondió Andrea Legarreta a fotos de Erik Rubín con influencer

CDMX.- Andrea Legarreta respondió en tono de broma a las fotos filtradas de su esposo Erik Rubín donde se le ve cual ‘Sergio Bailador’, compartiendo pista con un influencer, lo que podría apuntar a una infidelidad.

Fue en el Programa Hoy! donde habló del asunto y dijo que la ‘andan chamaqueando’.

Todo esto transcurrió en la sección de “Las Estrellas bailan en Hoy”, cuando se tenía que hablar de las notas del espectáculo.

Aparecieron Raúl Araiza, Paul Stanley, Galilea Montijo y Martha Figueroa, momentos después llegó bailando Andrea Legarreta para lanzar su respuesta sobre la polémica con su esposo Rubín.

Deja mejor me siento, mejor no bailo, no vayan a decir que ando contigo porque estoy bailando a lado tuyo”, expresó la conductora de Hoy.