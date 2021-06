Te me regresas a tu celda, pero ya: Andrea Legarreta a Erik Rubín

México.- Andrea Legarreta volvió a salir en defensa de su esposo, Erik Rubín, quien se encuentra envuelto en la polémica, luego de que fue captado de fiesta al lado de una guapa influencer en Cancún.

La conductora del matutino “Hoy” reaccionó al video en el que el cantante Erik Rubín explica que sí estuvo en Cancún la semana pasada, a donde acudió con su papá por un tema de negocios, pero se tomó un tiempo para pasarla bien, pero en ningún momento le fue infiel a la también actriz.

En el clip, Rubín explica que en Cancún lo llevaron a conocer los restaurantes que están de moda porque harán proyectos juntos con algunos de ellos.

Agregó que en esas noches se tomó fotos, bailó y saludó a muchas personas, y que la chica con la que aparece muy juntito es la pareja de uno de sus amigos, con la que convivió a lo mucho cinco minutos.

Dijo que aunque tiene un compromiso matrimonial con Andrea Legarreta, son personas individuales y no le da explicaciones de todo a ella.

Somos pareja, pero somos individuos que cada quien hace sus cosas, sus sueños, sus carreras, yo no sé ustedes qué relaciones tienen con sus parejas, con sus esposos, en las cuales no les permitan salir a ningún lado o no los dejen tener amistades, ese no es nuestro caso, por lo cual yo a Andrea no le tengo que dar explicaciones de nada porque ella me conoce además”, dijo Erik Rubín en Instagram.