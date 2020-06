Andrea Legarreta se pelea con Shanyk Berman en plena transmisión en vivo

Ciudad de México.- En plena transmisión en vivo del programa matutino 'Hoy', Andrea Legarreta se pelea con Shanyk Berman.

No cabe duda que Shanyk Berman ha levantado polémica por diferentescon varios compañeros.

En esta ocasión le tocó a Andrea Legarreta, quien tuvo que salir a la defensa de sus colegas y otros famosos contra los comentarios realizados por Shanyk.

Todo surgió cuando la periodista de espectáculos hablaba a cerca de la separación entre Edna Monroy y Juan Diego Covarrubias, la cual, tuvo lugar hace un año aproximadamente, y según varios medios de comunicación, el supuesto motivo fue que ella era infértil.

Yo creo que hay una forma de no divorciarte, hay un método. La mujer tiene que ser generosa con su cuerpo con el hombre; porque el hombre que no tiene a una mujer generosa que se da en su cuerpo, se busca a otra. Un hombre no puede estar así en ayunas. Y si tiene hambre y tú no le entras se va y se busca a cualquiera”, expresó Shanik.