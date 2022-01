Andrés García asegura que morirá solo y revela abandono de sus hijos

Guerrero.- Se sabe que Andrés García se encuentra viviendo en su casona de Acapulco, ya se retiró del medio del espectáculo y actualmente se encuentra haciendo contenido para su canal de YouTube, en el que se le puede ver muy contento.

Pero también es del conocimiento público que el actor ha hablado de un abandono de sus tres hijos: Andrés, Leonardo y Andrea, y recientemente estremeció a los usuarios de redes sociales tras revelar que morirá solo, e incluso les envió un contundente mensaje a sus descendientes.

El actor que protagonizó la película “Chanoc” en 1967, habló ante las cámaras del programa de televisión Al Rojo Vivo, el cual se transmite para la comunidad latina que radica en Estados Unidos a través de la cadena Telemundo.

El actor reveló en manos de quién podría quedar su herencia. Foto: Especial.

Durante la entrevista, el ahora youtuber aceptó que la ausencia de sus hijos en su vida actual es consecuencia de sus actos, por lo que no se siente solo, pero sí lamenta que no logró darles esa enseñanza para que lo vieran en su vejez.

Ya estoy solo y me voy a morir solo probablemente, es una consecuencia del tipo de vida que yo he querido llevar… No me siento solo, porque nunca logré darles el aprendizaje de que a los papás hay que visitarlos y ver qué se les ofrece”, señaló.

Además, el galán de cine y televisión aprovechó las cámaras y micrófonos para enviar un mensaje contundente a sus retoños, al abordar el tema de las pocas visitas que ha hecho Leonardo García en los últimos dos años, mientras que de Andrea García externó no quiere saber nada.

Él anda años de parranda y no aparece en dos años, de repente un día se acuerda de su papá y me habla ‘¿qué hubo papá? Te voy a ver allá, te voy a visitar’. Viene se está medio día y ya vuelve a desaparecer, eso no es de visitar a su papá… Andrés vive en Miami, creo que vino una vez en diez años… Andrea no sé nada, ni me interesa nada”,reveló.

En este sentido, el actor que diera vida al famoso “Pedro Navaja”, por fin destapó quién se quedará con sus propiedades tras su fallecimiento, pues los presentadores no perdieron oportunidad de preguntarle ¿Quién se quedará con la herencia de Andrés García?

El histrión fue categórico referente a en manos de quién quedarán las propiedades que tiene tanto en Acapulco como en la Ciudad de México, y tajante aseguró que no serán para Roberto Palazuelos.

El ahora youtuber reveló que no quiere saber nada de su hija Andrea. Foto: Especial.

No, no hay nada que arreglar. Él por su lado y yo por el mío”, sentenció Andrés, y lanzó tremenda revelación haciendo alusión a que lo más probable es que su fortuna pase a manos de su hijastro Andrés López Portillo, quien ha estado al pendiente de él.

Me ayuda mucho el hijo de Margarita, Andrés López Portillo, ese sí me acompaña. Yo construí esto y ‘El Castillo’ en México con espacio para que todo mundo pudiera venir hasta con su familia… Yo pienso que se lo voy a dejar a Andrés López Portillo, porque él lo va a cuidar, él viene, los otros no vienen o vienen una vez cada dos años”, finalizó.

ebecerril@am.com.mx

Las noticias de AM en

Síguenos