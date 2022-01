Acapulco.- Andrés García por fin se decidió a responderle a la escritora Anabel Hernández, luego de que ésta publicara en su libro "Emma y las otras señoras del narco" que el actor hizo negocios con narcotraficantes.

A través de un video publicado en su canal de YouTube, Andrés García le envió un duro mensaje a la periodista, muy a su estilo, pues entre mentadas y demás insultos, le dijo que se preparara porque la iba a demandar, y tendrá que comprobar todo lo que dice ante un juez.

Primero, el actor de 80 años de edad envió un mensaje a sus seguidores para desearles ‘el mejor año de su vida’ debido a la situación mundial causada por la pandemia del COVID.

El actor de 80 años retó a la escritora del libro 'Emma y las otras señoras del narco' a que compruebe lo que dice de él. Captura de video

Sin embargo, luego cambió de tono para dedicarle un mensaje a la periodista Anabel Hernández, a quien se refirió como una trepadora, muerta de hambre y mentirosa, entre otras cosas.

“Queridos amigos, me había negado a dar declaración alguna sobre las mentiras y calumnias que la pseudo reportera Anabel Hernández ha hecho sobre la supuesta relación de negocios que tengo con los capos de este país. En este programa les expongo mi versión y mi verdad. Que se atenga a las consecuencias de sus palabras”, escribió en la reseña de su video que publicó este fin de semana en YouTube.

Le tengo que contestar a una periodista, disque periodista, cretina y trepadora que se ha puesto a decir cosas que no son ciertas y que las va a tener que comprobar porque la voy a demandar”, expresó Andrés García en el video.

“Se permitió el lujo de decir que yo soy socio de los narcos... narcos su chi… ma… y su papá”, dijo el actor de más de 70 películas, quien reconoció que sí conoce a casi todos los narcotraficantes, incluso, aseguró que Héctor Beltrán Leyva era su amigo, pero negó cualquier negocio con él o con algún otro capo.

“Sí conozco a casi todos lo narcos, y algunos son caballeros, la mayoría, no como ella, pues porque soy una figura pública y se me acercan.. es mi trabajo ser amable y contestarle al público sea quien sea, no me voy a poner a preguntarle 'oiga usted a qué se dedica para ver si puedo platicar'”.

El actor pidió que si había niños viendo su video los apartaran, pues diría cosas más duras. "Ahí le va un mensaje para esta pobre pend… a la cual les aconsejo ni vean el pin… programa, porque todo es mentira, es una especuladora, una trepadora, quiere diciendo mentiras lograr publicidad pa’ no morirse de hambre, porque es lo que es, una muerta de hambre”, expresó García.

Visiblemente enojado, el intérprete de Chanoc, expresó que Anabel Hernández deberá comprobar todo lo dicho sobre él en su libro.

“Que me compruebe un peso que yo haya recibido de alguno de los amigos que se dedican a ese negocio, que cada cual tiene derecho de ganarse la vida como pueda”.

Agregó: “A ver si ella puede probarlo… que dice que un amigo cercano que me conoce, que estuvo ahí y lo vio, que diga quién es ese amigo, que enseñe fotos, si tiene”.

Respecto a Héctor Beltrán Leyva, se refirió a él como su gran amigo “pero nunca hicimos ningún negocio, y me visitaba, claro que sí, y la pasábamos muy bien tomábamos unos tequilas juntos, pero de ahí a que esta estúpida ande diciendo que era socio de él, ojalá hubiera sido socio de él, estaría multimillonario ahora”.

A través de un video en su canal de YouTube, Andrés García aseguró que demandará a la escritora Anabel Hernández. Captura de video

Explota Andrés García y lanza amenaza

Andrés García levantó aún más la voz, para reiterar que sí conoce a narcotraficantes y aseguró que todo el mundo se le acerca porque es el actor más famoso no solo de México.

Sí los conozco, al igual que conozco a todos los presidentes, pen…¡soy el actor más famoso de este continente y se me acerca todo el mundo!, entonces no quiera aprovecharse”.

El actor le pidió a Anabel Hernández que aprenda a respetar “usted es una cucaracha”, aseveró.

Por último, le dijo a la escritora que espere la demanda de su parte, e incluso lanzó una amenaza en su contra si no le ‘bajaba’.

“Aguante la demanda que le llega, le va a llegar, porque está usted haciendo pen… con mi imagen, ¿con qué derecho?, ¿quién carajos es usted?... Bájele de hu… y busque otro cab… para hablar de él, porque no va bien por ahí, yo sí le parto su m… hágale como quiera”.

