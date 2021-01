Andrés García quiere a Palazuelos como a un hijo, le hereda el 50%

Roberto Inició su carrera artística en los años 80, y en ese entonces apareció en telenovelas como Mi segunda madre y Simplemente María.

El 15 de Octubre del 2019 Roberto debuta como personalidad de reality show, es por ello que estrenó su reality show.

Cancún.- ¡Como un hijo! Roberto Palazuelos declaró que le sorprendió que Andrés García le heredara el 50 por ciento de sus propiedades, y reveló si ha tenido problemas con la familia del actor.

Así lo dieron a conocer varios portales, donde el actor afirma que el fue el primer en sorprenderse.

Andrés García conoce a Roberto desde muy niño, y le tiene un cariño muy especial, sobre todo porque ha sido de parte de él, de quien más ayuda ha recibido en los momentos más difíciles de salud y económicos que ha enfrentado.

Palazuelos comentó: “Yo le había sugerido que me pusiera de albacea de sus bienes para poner orden y distribuir a sus familiares. De repente un día llegó y me dijo que ya estaba el testamento, yo pensé que aparecía yo de albacea, pero al leerlo me enteré de que me había heredado el 50% de sus propiedades”.

Palazuelos asegura que lo que está haciendo es poner en venta las propiedades de Andrés: “Él vive de lo que está vendiendo, porque no está trabajando. Todavía le deben de una que le están pagando a plazos. Tengo que ponerme las pilas y vender otra que le llama El Castillo, pero ahorita la gente no tiene liquidez y se tiene que hacer una operación igual, que le vayan pagando poco a poco, para que no se lo gaste, porque él es muy generoso y en ayudar se le va el dinero, pero luego nadie lo quiere ayudar”.

Asimismo, Roberto Palazuelos aseguró que no ha tenido problemas con los hijos y ex parejas de Andrés, ya que todo está muy claro en el documento.

