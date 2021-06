México.- Andrés Tovar, productor de “Sale el Sol”, ya respondió a la publicación que lo señala de serle infiel a su esposa, la actriz Claudia Martín, con la cantante Maite Perroni, y aceptó que sí están separados, pero que no hay una tercera en discordia.

A través de los conductores del matutino de Imagen Televisión, Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro, Andrés Tovar mandó decir que sí está separado de la actriz de Televisa, pero quedaron en buenos términos y no hay una tercera persona como asegura TvNotas.

Llevan separados varios meses, no están juntos pero no hay nadie, no hay ninguna tercera en discordia como se está comentando el día de hoy en una revista, ha estado muy triste, algunos días anda por ahí atrás trabajando pero muy en silencio y se le ve su carita triste”, contó Ana María Alvarado.