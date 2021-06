Andrés Tovar le ofrece un millón de pesos a Claudia Martín para que no hable de Maite

México.- Andrés Tovar pretende limpiar la imagen de Maite Perroni, señalada como la tercera persona en su matrimonio, ofreciéndole un millón de pesos a su aún esposa Claudia Martín para que no hable más de la ex RBD.

La revista TvNotas entrevistó a una persona cercana al productor de “Sale el Sol”, matutino de Imagen Televisión, quien confirmó que Tovar le ofreció el millón de pesos a Martín con tal de que no siga manchando la imagen de Perroni, quien ya interpuso una demanda por daño moral.

La fuente agregó que Claudia y Andrés deseaban llevar el proceso de su divorcio en privado, pero con una infidelidad de por medio, es difícil acabar en buenos términos, incluso dijo que la actriz de “Fuego en la sangre” atraviesa por una depresión.

Y sobre cómo se siente el productor Andrés Tovar, dijo que culpable, pues sabe que cometió un error.

Y dijo que el millón de pesos que el productor de “De pisa y corre” le quiere ofrecer un millón de pesos a su aún esposa, quien muy seguro no lo aceptará.

Andrés le quiere ofrecer un millón de pesos para compensarla, piensa que eso podría protegerla de alguna forma, aunque dudo que el dinero le regrese la paz y la tranquilidad; además, Claudia no lo necesita, pues ella trabaja mucho. Sin embargo, hay otro motivo detrás de esta aparente buena onda”.

Sobre el dinero que el productor le quiere dar a la actriz, más que una compensación por hacerle daño, tendría la intención de que Martín no siga hablando de Perroni.

Él sabe que Claudia es una mujer de valores que nunca revelaría algo tan personal, la verdad es que sí se asustó con lo que estuvo publicando en Twitter, a eso súmale que está embobado con Maite y no quiere manchar más su imagen; entonces, creo que por eso quiere callar a Claudia”.

No creo que alguien le vaya a aplaudir por meterse con un casado. Maite siente que el mundo está en su contra y no se le quita de la cabeza que la bomba explotó porque Koko (Stambuk, su ex pareja) y Claudia se aliaron para desprestigiarla, arruinar su carrera y dejarla como lo que es: una robamaridos”.