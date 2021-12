Anette Cuburu despotrica contra Mara Patricia Castañeda y esto le respondió

Ciudad de México.- Los homenajes por el fallecimiento de Vicente Fernández levantaron polémica, sobre todo entre los presentadores de las dos principales televisoras del país, esto después de que Mara Patricia Castañeda se llevara la exclusiva al entrevistar a Vicente Fernández Jr., por lo que Anette Cuburu se lanzó contra la periodista.

A través de la transmisión en vivo desde el “Rancho Los Tres Potrillos”, en Guadalajara, Mara Patricia pudo acceder al lugar e incluso platicar con el mayor de los hijos de “Don Chente”, mientras que Flor Rubio y Ricardo Casares tuvieron que conformarse con narrar el evento desde afuera y enmedio de la gente que se congregó a la entrada de la Arena VFG.

Y fue durante una transmisión del matutino Venga la alegría donde Anette despotricó contra la periodista asegurando que pudo entrar solo porque es la exesposa de Vicente Fernández Jr. y calificó la situación como un acto de nepotismo:

Después de que tomaron fuerza los comentarios de la conductora, distintos medios del espectáculo retomaron la información y procedieron a cuestionar a Mara Patricia Casteñada para conocer su opinión al respecto, quien muy relajada respondió y dejó claro que no se trató de un tema familiar.

Yo, de ese tipo de comentarios, me enteré después, porque además haces las cosas porque es instinto. Me decían: ‘¿Cómo es que se te ocurrió?’, no es que se me ocurriera, es que sabía que estábamos al aire y teníamos que nutrir el programa. Y como le hacíamos en la vieja guardia: Enseñábamos el micrófono. Se paró Vicente, se paró Gerardo, Alejandra, Mariana, las tías, el médico personal de don Vicente (…) No sabía qué facilidades iba a haber, no hablé para que me ayudaran, fue un instinto”.