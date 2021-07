Con esa cara, me das muchísima lástima: Anette Cuburu ataca a Álex Kaffie por críticas

México.- Anette Cuburu, conductora del programa “Venga la Alegría”, atacó y denigró la trayectoria del periodista Álex Kaffie, en respuesta a su crítica, por decir que le daba hue… sintonizar Azteca Uno, pues la ve “hasta en la sopa”.

Anette Cuburu usó sus redes sociales para responderle al agrio Kaffie, quien criticó que TV Azteca la ponga hasta en la sopa, refiriéndose a que Cuburu aparece en varios programas y su imagen está muy desgastada.

El llamado villano de los espectáculos, por su forma de dar las notas, cuestionó que TV Azteca la esté metiendo hasta en la sopa.

Agregó que Anette, de 46 años, ya participa en Venga la Alegría” y “Al Extremo” de lunes a viernes; pero también estuvo en la conducción de los especiales dedicados a Los Aguilar y a Don Francisco, lo que ya lo cansó.

La conductora del matutino de Azteca Uno no lo dudó y le respondió con ofensas a Álex Kaffie a quien le mandó decir que con esa nula preparación que tiene, no cree que le den varios programas como a ella, y que debe sentirse ya agradecido de salir en un programa.

Pero ahí no quedó, la rubia conductora de televisión señaló que Kaffie le da lástima, pues nadie lee lo que escribe.

Y fíjate que a mí no me das hueva, me das muchísima lástima, eso es lo único que provocas en mí y ten mucho cuidado con lo que escribes, de por sí nadie te lee ni te ve ¡Que tengas una mejor vida algún día!”, remató Anette.