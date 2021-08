Anette Michel revela por qué abandonó ‘MasterChef México’ de TV Azteca

Ciudad de México.- Después del estreno de la primera edición de “MasterChef Celebrity” de TV Azteca, los seguidores de este formato de reality show tomaron las redes sociales para expresar que extrañan a Anette Michel, presentadora oficial durante ocho temporadas.

Y es que Rebecca de Alba hizo un estupendo trabajo al frente de la edición VIP del reality, pero parece que pueden más las costumbres y todos estaban más que acoplados al trabajo de la conductora tapatía, quien se ganó su lugar y se convirtió en la imagen del exitoso programa culinario.

Fue en la revista TVyNovelas donde Anette rompió el silencio, lanzó fuertes declaraciones y reveló, con lujo de detalle, cuáles fueron los motivos que la llevaron a abandonar TV Azteca.

No hicieron las cosas de frente, y yo soy bien frontal. Entonces eso yo no lo respeto, y si yo no los respeto, no puedo trabajar con ellos”, expresó Anette.

Tras varias especulaciones, el rostro del reality conocido como “La cocina más famosa de México”, aseguró que si bien ama el programa, decidió dar por concluida su participación porque la nueva administración, (Sandra Smester), “no hizo las cosas de frente”.

Anette Michel reveló las razones por las cuales dejó 'MasterChef'. Foto: Instagram

Son cosas que no voy a decir nunca porque sería faltarle al respeto a lo que siempre fue para mí, una empresa de una pieza, pero no actuaron de buena fe, eso sí te lo puedo decir”, explicó durante la entrevista.

En todo momento, la actriz y conductora Anette Michel fue muy honesta en sus declaraciones. Dejó en claro que no tuvo la mejor química con la más reciente administración de la empresa y aseguró que nunca estuvo de acuerdo con ‘ellos’ en varios aspectos.

“Debo confesar que con la nueva administración, en la empresa (TV Azteca) cambiaron muchas cosas con las cuales yo no estaba de acuerdo. No me parecían justas y para Anette Michel, la palabra más importante, después de equilibrio, es justicia. Entonces dije: ‘Aquí ya no es’”.

En Televisa, Anette Michel protagoniza la telenovela 'Contigo sí', junto a Manuel Landeta y Brandon Peniche. Foto: Instagram

Por tal motivo, Anette Michel acudió al llamado de Televisa, donde le ofrecieron crecimiento profesional, pero en la parte actoral; aceptó la oferta de la televisora y asegura que se encuentra feliz con su participación en la telenovela “Contigo sí”, producida por Ignacio Sada,

