Ciudad de México.- Anette Michel fue la conductora de “MasterChef México” durante muchos años, pero ya no quiere ser más la imagen del programa gastronómico de TV Azteca.

La presentadora que recientemente fue invitada al programa “Hoy” para tomar el lugar de Galilea Montijo por sus vacaciones, reveló a la revista Quién el motivo por el que rechazó seguir en la conducción de “MasterChef México”.

Lo hice ocho temporadas, fui inmensamente feliz. Adoro a los chefs, a la producción, la producción es extraordinaria, pero las situaciones internas, administrativas, no van conmigo, los términos y condiciones nuevos no estoy de acuerdo y no puedo.