Anette Michel revive noviazgo con Israel Jaitovich y desmiente 'infidelidad' (VIDEO)

Ciudad de México.- La conductora Anette Michel recordó su noviazgo con el comediante Israel Jaitovich y habló sobre la supuesta infidelidad por la que años ha sido señalada.

En entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, la titular MasterChef México mencionó que cuando recién empezaba su carrera dejó Guadalajara y se fue a la Ciudad de México a vivir con él.

Fue un hombre que me enseñó un montón de cosas, me ayudó a entender el movimiento de la ciudad. Es un hombre que me enseñó a negociar, fue como un papá para mí, era un hombre muy maduro para su edad porque sólo me lleva 4 años de diferencia”, dijo.