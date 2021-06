Ciudad de México.- “¿Quién es la máscara?”, uno de los programas que subió el rating de Televisa con dos temporadas, ya piensa cambiar a Omar Chaparro por Anette Michel para la conducción de la próxima edición.

De acuerdo con el periodista Juan José ‘Pepillo’ Origel, la ex conductora de “MasterChef” sería la nueva anfitriona del show.

Hablando de Omar Chaparro, se dice que ya no va a conducir la tercera temporada. Ya no va a poder por compromisos que tiene de trabajo (…) Dicen que Anette Michel puede ser la conductora”, dijo ‘Pepillo’ en su programa “Con Permiso”.

Hace unos días, Anette Michel estuvo como invitada en el programa “Hoy”, junto a Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Andrea Escalona y Arath de la Torre.

El programa "¿Quién es la máscara?" que estrenó su primera temporada en agosto del 2019 por el canal Las Estrellas, es la versión mexicana del reality surcoreano "King of Mask Singer" y el estadounidense "The Masked Singer".

Los jueces de la primera y segunda temporada fueron: Carlos Rivera, Yuri, Consuelo Duval, Adrián Uribe y Juanpa Zurita.

Como Anette Michel ya no conducirá “MasterChef México”, en ese sentido se rumora que en su lugar se quedará Ingrid Coronado, a quien se veía diario en “Venga la Alegría” hasta hace un par de años.

También se rumora el nombre de Aracely Arámbula para la conducción del programa gastronómico de TV Azteca, aunque su contrato con Telemundo estaría en juego.

Hasta el momento, ni Coronado ni Arámbula han confirmado o al menos hecho un comentario sobre “MasterChef México”.

Anette Michel habló hace unos días de las razones por las que dejó el reality donde trabajó durante ocho años.

Adoro el proyecto, me parece que es una de las mejores cosas que me pudieron pasar en la vida, nada me hubiera gustado más que poderlo hacer, pero ya no más, ya no quiero volver a hacer MasterChef y ya”, confesó.