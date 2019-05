Anette Michel ya suple a Tania Rincón en “Venga la Alegría”

CDMX.- La conductora y actriz Anette Michel se integró esta mañana al programa “Venga la Alegría” de TV Azteca. Ocupará el lugar de Tania Rincón.

Los conductores la recibieron con los brazos abiertos. Se integra como conductora invitada mientras inicia la siguiente temporada de Master Chef.

La llegada de la actriz de 47 años se da a cuatro días de que Tania Rincón anunció en su red de Instagram su salida, pues emprenderá nuevos proyectos.

Este día no habrá despedida, no, no, no, porque todavía estaré los próximos 15 días, mi último día será el viernes 31 de mayo. Mis planes de trabajo sólo los sé yo y nadie más que yo. Pero no tengan duda de que seguiré activa”, escribió la originaria de La Piedad, Michoacán, Tania Rincón.