FOTOS. Ángela Aguilar adorna con su belleza la portada de septiembre de Marie Claire

México.- Ángela Aguilar refrenda su orgullo y tradiciones mexicanas al engalanar la portada de la revista Marie Claire de septiembre, el mes patrio.

La cantante de 17 años mostró en sus redes sociales tres fotografías de la sesión para la revista, al tiempo que señaló lo orgullosa que está de las tradiciones mexicanas.

La joven cantante, quien se encuentra de gira con “Jaripeo sin Fronteras” al lado de su padre y hermano, Pepe y Leonardo Aguilar, respectivamente, calificó esta como una experiencia nueva, llena de amor.

Ángela Aguilar agregó que aunque sigue la moda, sabe que la verdadera belleza es la que hace única a una persona.

La moda me ha acompañado durante toda mi carrera, por eso aprendí que la verdadera belleza es aquello que nos hace diferentes, únicos. ¡Mexicanas al grito de guerra!”, complementó la intérprete.

El primero en reaccionar, a modo de broma, fue su inseparable hermano, Leonardo Aguilar.

Otros que aplaudieron la portada de Ángela son Lili Estefan, Omar Chaparro, Angelique Boyer y Ana Bárbara, entre otros.

La joven cantante inquietó a sus fans cuando lanzó un misterioso mensaje en Instagram, el cual, muchos consideran que es una indirecta para un amor.

Tú no me amaste, solo me quisiste un rato”, escribió en su perfil.