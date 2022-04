México.- Ángela Aguilar rompió el silencio sobre las fotos que se filtraron y que confirman su romance con el compositor Gussy Lau, quien es 15 años mayor que ella. “Me siento triste, apenada… me duele el alma”, inicia diciendo.

La reacción de Ángela Aguilar se da a horas de que el compositor de 33 años confirmó su relación, incluso aseguró que Pepe Aguilar lo aprobaba y que las familias ya se conocían.

Es la primera vez que la cantante de 18 años se ve envuelta en una polémica, lo que le afectó, pues tuvo que hablar en público de un tema que no es música.

Me siento triste, defraudada, no puedo creer que esté haciendo este video, me duele el alma, han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran”, comienza Ángela en el video.

Visiblemente consternada, Ángela lamentó que su privacidad fuera violentada, pues ella ha trabajo desde niña para llegar a donde está.

Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen, me duele haber confiado en una persona en la que no debí confiar”.

En una lección de sinceridad y valentía, Ángela Aguilar dijo sentirse vulnerable, triste y con dolor. Foto: Especial.

Me duele haber sido defraudada por una persona que yo nunca en mi vida pensé, me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa así lo afecte tanto”.

Ángela Aguilar se siente avergonzada con su familia

Señaló que no se trata solo de una imagen que está circulando por la web, pues le ha afectado tanto en su vida personal como profesional.

Esto no solo es una imagen que ha estado circulando, esto también es algo que también ha estado afectándome como profesional, económicamente, en mi vida personal, amorosa, ni se diga, con mi familia, ¿qué cara le puedo dar a mi familia?”, cuestionó.

Y acepta que aunque no estuvo de acuerdo con esta filtración, ella misma se puso en esta posición y este fue su error.

Incluso, dijo sentirse identificada con las mujeres que han sufrido este tipo de abuso, y hoy es una de ellas.

Me duele tanto y por primera vez me puedo identificar con las mujeres que sufren este tipo de abuso, porque casi, casi se les acaba la vida con una imagen que fue publicada sin su consentimiento, yo apoyo a todas esas mujeres, y siempre las he apoyado, pero hoy por primera vez viví lo que es, y me parte el alma, me duele y es algo que nunca he estado consciente de…”, prosiguió Ángela.

Aseguró que la difusión de las fotos fueron una violación a su intimidad y se sumó a todas las mujeres que han sido víctimas de una situación similar. Foto: Especial.

Mis papás siempre me enseñaron a mantenerme limpia de escándalo, de cualquier cosa y hablar con mi voz, con mi música, que eso es lo que yo soy, me duele haber afectado mi imagen de esta forma, de haber sido víctima de esta traición que me parte el alma”.

La intérprete de “En realidad” dijo que esto va mucho más allá, pues es una invasión a su privacidad, a su derecho de poder escoger qué anuncia y qué no.

Creo que ya me merezco tener esa opción, de decidir si voy a sacar una foto o no la voy a sacar, cómo es posible que yo sea tan segura de mi independencia de mi música, cómo es posible que me hayan robado mi voz en esto que es tan mía, me siento sumamente triste, perdida”.

Con la filtración de las fotos en las que se les ve muy juntos, Gussy Lau tuvo que confirmar que sí anda con Ángela Aguilar. Foto: Especial.

No sé qué voy a hacer, pero si se que voy a regresar al origen, con mis papás, voy a ser acurrucada por mis padres, por la gente que me cuida, porque me siento muy vulnerable, esto me duele mucho”, señala.

Al final, Ángela Aguilar dijo sentir dolor porque defraudó a sus fans, por la imagen que tenían de ella.